Электронный COVID-сертификат в "Дии" будет отображаться 1,5 года с даты прививки. Такое решение приняли Минздрав совместно с Минцифры и НСЗУ. Таким образом, цифровой сертификат о вакцинации не будут удалять из приложения в течение 545 дней с даты прививки.

Это позволит украинцам за границей предъявить цифровой документ о полученной в Украине вакцинации от COVID-19, получить следующую необходимую дозу вакцины и попасть под меньшие карантинные ограничения, чем невакцинированные люди.

Срок отображения изменен для всех видов сертификатов:

"желтый" COVID-сертификат, подтверждающий 1 дозу прививки против коронавируса;

"зеленый" COVID-сертификат, подтверждающий 2 дозы прививки;

"бустерный" COVID-сертификат, подтверждающий 3 дозы прививки.

Новую дату окончания действия сертификат обновит автоматически. Для этого необходимо повторно отправить запрос в "Дии" - так же, как вы генерировали свой нынешний сертификат.

Напомним, 19 января Кабинет министров Украины сократил срок действия сертификатов о вакцинации до 270 дней (девяти месяцев).

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"Страна" анализировала главные события 43-го дня войны. Все громче начали звучать прогнозы о большом сражении на Донбассе, из региона массово уезжают люди. А представитель президента Турции Реджепа Эрдогана заявил, что не ожидает серьезного прорыва в переговорах между Москвой и Киевом в ближайшую неделю.

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