Кабинет министров Украины сократил срок действия сертификатов о вакцинации до 270 дней (девяти месяцев).

Такое решение приняли на заседании правительства в среду, 19 января.

Таким образом, документ, подтверждающий полный курс иммунизации украинца от коронавируса, будет действовать девять месяцев, а не 12, как было до сегодняшнего дня.

Ранее мы писали, что Еврокомиссия сократила срок действия ковид-сертификатов с 12 до 9 месяцев. Новые правила вступят в силу с 1 февраля текущего года и относятся только к поездкам между 27 странами.

Также сообщали, что в Украине появятся ковид-сертификаты о бустерной вакцинации. Генерация такого документа будет доступна после получения ревакцинальной дозы препарат в ближайшее время.

Кроме того, писали, что в Минздраве рассказали, как вакцинироваться купившим поддельный ковид-сертификат украинцам. По словам главы ведомства, для избежания наказания, людям, купившим фейковые документы, выдвигается принципиальное условие - они должны добровольно признаться в содеянном и активно содействовать в раскрытии правонарушения.