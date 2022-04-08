Подходит к завершению 44-й день войны в Украине.

Главное событие этого дня - ракетный удар по вокзалу в Краматорске, убивший 50 людей, пытавшихся эвакуироваться из города.

Эвакуация из региона сейчас происходит все более ускоренными темпами - то есть, существует опасность того, что "битва за Донбасс" начнется со дня на день. И уехать из региона будет нельзя.

На фоне этой ужасной трагедии обострилась риторика против России в Европе. На ее фоне едва слышными оказались заявления Франции и Италии о том, что они согласны стать гарантами безопасности для Украины.

Но, видимо, пока на фронте не возникнет какой-то новой реальности, переговоры с мертвой точки не сдвинутся.

"Страна" анализирует главные события 8 апреля.

Ситуация на фронте 8 апреля

Судя по сообщениям Генштаба, происходит следующее:

1. Противник наступает по четырем направлениям: в Мариуполе, от Изюма, на Донецком направлении, на Рубежное и Попасную (Попасная открывает дорогу к окружению всей городской агломерации - Рубежное-Северодонецк-Лисичанск).

Также россияне пытаются штурмовать Нижнее, Новотошковское, Золотое и Боровское в Луганской области.

При этом в Херсонской области армия РФ обороняется от атак ВСУ. Но и сама атакует поселок Александровку, бои за которую возобновились несколько дней назад.

2. Россияне ремонтируют железную дорогу из Купянска на Харьков, Изюм и Сватово. То есть военные грузы хотят перевозить через границу эшелонами.

В целом это подготовка к большому наступлению на востоке Украины, о котором все говорят уже несколько дней.

Хотя пока непонятно, когда и именно оно начнется.

Луганский губернатор Гайдай заявляет, что оно уже подготовлено и случится со дня на день.

А вот британская разведка называет более длительный срок.

По данным Лондона, российские войска в настоящее время полностью выведены с севера Украины в Беларусь и Россию. Как минимум часть этих сил будет переброшена на восток Украины для атак на Донбассе.

Но многим соединениям потребуется значительное пополнение, прежде чем они будут готовы к переброске дальше на восток. При этом любая массовая передислокация с севера, вероятно, займет как минимум неделю. То есть, британцы на подготовку российским войскам отводят более недели, а то и двух.

В тактическом плане российские войска продвинулись дальше на юг от Изюма - то есть, в направлении Славянска и Барвенково, сообщают британцы.

Как видим, все эти сообщения идут в рамках подготовки большого наступления РФ на Донбассе (хотя, как мы писали во вчерашнем обзоре, далеко не факт, что оно начнется, а если и начнется, то будет таким масштабным, как сейчас все ожидают).

Тем временем, украинские власти в последние дни очень активно эвакуируют жителей Донецкой и Луганской областей. Их вывозят как железнодорожным транспортом, так и автобусами. Эвакуация идет из всех подконтрольных Украине населенных пунктов.

Например, жители Мирнограда под Покровском рассказывают "Стране", что представители военной администрации, полиции и местных властей ходят по квартирам и требуют, чтобы люди уезжали. Им говорят, что вопрос идет на считанные дни, а потом может быть уже поздно.

То есть, надо полагать, имеется в виду, что трассы и железную дорогу, через которые может эвакуироваться население Донбасса, могут перерезать очень быстро.

Именно с эвакуацией связан главное трагическое событие 8 апреля.

Удар "Точкой У" по Краматорску

Сегодня на Донбассе произошла страшная трагедия - на вокзале Краматорска от ракетного удара погибли 50 мирных жителей, собиравшихся уехать в эвакуацию.

Из них - пятеро детей. Еще 98 человек ранены и находятся в больницах. Врачи не успевают их оперировать.

На место скопления людей попала ракета "Точка У" с надписью "За детей".

Первое сообщение об ударе появилось в 10:44 по Киеву. Глава "Укрзалізниці" Александр Камышин сообщил, что на вокзал прилетело две ракеты, и есть пострадавшие. Как оказалось позже - множество людей погибло.

Вот видео первых секунд после взрыва.

Сперва губернатор Павел Кириленко заявил, что это была ракета "Искандер". Но позже Зеленский заявил, что людей убила "Точка У". По его словам, вокзал, где собрались тысячи беженцев, атаковали россияне.

За несколько минут до того, как пошли первые сообщения об ударе, видео взлетающих ракет опубликовал телеграм-канал "Типичный Донецк". Там утверждалось, что снаряды летят со стороны Шахтерска (под контролем "ДНР", 90 км по прямой на юго-восток от Краматорска).

Ракеты было две и очевидцы также сообщают о двух взрывах.

После случившегося Украина и Евросоюз обвинили Россию в совершении военного преступления. ЕС сделал заявления на самом высоком уровне - на удар отреагировали президент Евросовета Шарль Мишель и комиссар по внешней полите Жозепп Боррель.

Они заявили, что Россия обстреляла вокзал в Краматорске. Также прокомментировал ситуацию и Байден, назвав случившееся "еще одним ужасным злодеянием, совершенным Россией".

Москва опровергает, что она нанесла удар. И заявляет, что у нее на вооружении нету "Точки У" и обвинила Украину в "провокации" к приезду в Киев руководителей Евросоюза. Также россияне утверждают, что удар нанесли якобы из подконтрольного Украине Доброполья (в 40 километрах к юго-западу от Краматорска).

Формально Россия сняла с вооружения "Точку У" в 2019 году, заменив ее комплексом "Искандер". И теперь, согласно военным справочникам, значится "бывшим оператором" этого комплекса. Действующими операторами остаются Украина и Беларусь.

В то же время очевидно, что запасы "Точки У" на российских складах остались. Также видео с техникой, похожей на этот ракетный комплекс, публиковали ранее белорусские телеграм-каналы, которые показывали, как "Точки", помеченные буквой V, ехали в направлении Киевской области.

То есть, не исключено, что в войне с Украиной РФ использовала и снятые с вооружения образцы (или передала их, к примеру, "ДНР" и "ЛНР").

Номер и серия "Точки", которая ударила по Краматорскому вокзалу, на фотографиях и видео не попадается.

При этом российский оппозиционный проект Conflict Intelligence Team утверждает, что ракета, судя по ее положению на земле, лежит в направлении на северо-восток - то есть прилетела она с юго-запада или юга (минобороны РФ также заявило о юго-западном направлении прилета).

С той стороны находятся как позиции украинских сил, так и в отдалении - примерно в 115 километрах - российских, которые сконцентрированы под Угледаром и Великой Новоселкой. Дальность полета "Точки" в разных модификациях - 70-120 километров.

Отметим, что россияне уже несколько дней ведут обстрелы железной дороги на Донбассе. Последнее такое сообщение минобороны РФ обнародовало тем же утром, что и произошел удар по Краматорскому вокзалу.

Там говорилось, что накануне ночью обстреляли станции в Покровске, Славянске и Барвенково.

Гуманитарная обстановка в стране

По данным ООН, за время войны более 7 миллионов украинцев покинули свои дома и переехали в другие регионы. То есть стали внутренними переселенцами. Половина из них женщины.

Переселенцам не хватает денег, медикаментов и врачебной помощи. Также из-за войны в Украине цены на крупы и растительные масла достигли беспрецедентного уровня: в марте был зарегистрирован рост на 12,6% в месяц.

В Буче завершен первый этап разминирования и частично заработал lifecell с помощью системы спутникового интернета Starlink.

В братской могиле на территории храма Андрея Первозванного обнаружили около 67 тел убитых людей. Эксгумацию тел проводят для идентификации людей и установления обстоятельств их смерти. После идентификации каждого погибшего, их похоронят индивидуально на местном кладбище в специальном секторе.

В Ирпене взрывотехники изъяли из мест базирования армии РФ более 3 тысяч взрывоопасных предметов. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко. В городе также вводят комендантский час почти на трое суток - до 9:00 11 апреля. Въезд в город будет полностью закрыт. Проезд на Бучу будет осуществляться через Дмитровскую общину.

Также на месте взорванного моста в Ирпене уже почти построили дорогу-времянку.

А в Киеве впервые с начала войны заработало метро с Академгородка. Теперь поезда курсируют от "Академгородка" до станции "Театральная" с 07:30 до 19:00. Средний интервал движения по линиям составляет один час. Также в 7 районах столицы начали работать продуктовые ярмарки.

Ограничен въезд в киевскую Пущу Водицу. И связано это с огромным количеством объективных факторов, ряд из которых руководство Оболонской РГА не стало озвучивать.

В Чернигове за время войны погибли около 700 человек. По словам мэра Владислава Атрошенко, цифра включает как гражданских, так и военных. Среди погибших 70 тел – неопознанные. Остальные имена известны.

40 человек считают пропавшими без вести, но фактически их можно считать погибшими. Их видели возле зданий и автомобилей, уничтоженных обстрелами со стороны россиян, уточнил Атрошенко.

В городе осталось около 80-95 тысяч человек. Тогда как до войны население составляло 285-290 тысяч человек.

На Донбассе начинается экстренная эвакуация. Как рассказали жители Покровска "Стране", правоохранители ходят по квартирам и призывают людей уезжать. Также в Донецкой области сегодня - последний день работы отделений "Новой почты". Завтра принимать отправления не будут.

В Краматорске начинается экстренная эвакуация автотранспортом после ракетного удара по жд-вокзалу.

"Сегодня начинаем экстренную эвакуацию людей всем коммунальным транспортом, всем частным транспортом, ищем водителей. Где-то 30-40 водителей понадобится по состоянию на сегодня", - сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко.

И добавил, что из Краматорска будут эвакуировать всех жителей Донецкой области, которое смогут добраться до города.

И пока станция Краматорск закрыта для приема поездов, из Славянска сегодня отправится эвакуационным рейсом поезд 45 в Ужгород. Ожидаются отправки рейсов 274, 276, 278 и 92 во Львов, Черновцы, Тернополь и Одессу. Точное время отправки пока не сообщается, поезда будут отправляться по мере наполнения.

В Мелитополе Запорожской области военные РФ не пропустили украинский гуманитарный конвой и похитили груз, фуры и автобусы. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Это значит, что мелитопольцы и жители района не только не получат жизненно важную помощь – лекарства для тяжелобольных, продукты и средства гигиены, которых уже нет в городе. Люди не смогут уехать из Мелитополя!", - написал Федоров.

Российские войска полностью ушли из Сумской области. В настоящее время работают спасатели и взрывотехники. Уничтожаются боеприпасы, оставленные русскими военными, сообщил губернатор Сумской области Дмитрий Живицкий.

В Николаевской области готовятся ослабить комендантский час. Он будет действовать с 21:00 до 6 утра.

А в Одессе, наоборот, вводят комендантский час с 21:00 9 апреля до 6 утра 11 апреля. Это связано с вероятностью ракетных ударов 10 апреля.