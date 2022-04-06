Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил в интервью немецкой газете Franfurter Algemeine, что все россияне для Украины сейчас враги.

Также Мельник сказал, что не Путин убивал людей в Буче. Это были конкретные люди из разных регионов России.

"Россия для нас — вражеское государство. И все россияне для Украины на данный момент враги", — сказал Мельник.

В будущем это может измениться, заявил Мельник.

"Но в данный момент у нас нет времени спрашивать: "Вы против Путина или за него — а может, вы поддерживаете его только частично?", - сказал он.

Напомним, война в Украине продолжается уже 42-й день. Мы следим за ситуацией на фронте и в городах в обновляемом материале.

"Страна" анализировала основные события 41-го дня войны. На фронте не прекращались бои местного значения. Противник усиливал группировку на юге и немного продвинулся в Харьковской области. В НАТО заявили, что Россия после перегруппировки сосредоточит удар на востоке и юге Украины. Арестович анонсировал, что активная фаза войны должна закончиться к середине апреля.

Также мы писали о том, что в Европе раскрыли содержимое нового пакета санкций против России.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте, санкциях и сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.