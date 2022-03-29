Сразу после вторжения российских войск в Украину 24 февраля министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что "Украине осталось несколько часов".

Об этом сообщил украинский посол в Германии Андрей Мельник, передает Frankfurter Allgemeine.

По словам украинского дипломата, немецкий министр тогда сидел с вежливой улыбкой и говорил так, словно поражение украинцев давно зафиксировано.

"Поставки оружия или отключение России от SWIFT бессмысленны", - заявил тогда Кристиан Линднер.

"У меня было ощущение, что он смотрит больше на баланс, чем на наши страдания. Но, может быть, он должен был так делать. Как министр финансов. Во всяком случае, для меня это был нокаут. Тогда я завершил разговор. Я не часто плачу, но после разговора с Кристианом Линднером слезы просто текли по лицу", - признался Мельник.

Напомним, в Германии будет считаться противозаконной демонстрация буквы "Z" как знак поддержки военных России.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.

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О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.