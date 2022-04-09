В сети появились видео российской техники с буквой V на дорогах в Харьковской области. Это подтверждает переброску Россией в регион войск из-под Киева.

Видео публикуют многие российские телеграм-каналы.

Отметим, что буквой V обозначалась российская бронетехника, которая заходила в Киевскую область из Беларуси.

Таким образом, кадры подтверждают информацию о переброске этих частей на Харьковщину, о чем сегодня сообщал Генштаб ВСУ.

"В целях скрытого передвижения оккупационных подразделений по территории Харьковской области враг осуществляет радиоэлектронное подавление сетей сотовой связи. С целью наращивания группировки войск из Белгородской области в район Шевченковского Харьковской области перемещено в две батальонные тактические группы противника", - сообщали в Генштабе.

Ранее разведка сообщала, что оккупанты обстреливают Харьков и планируют наступать на город.

При этом Арестович не верит в наступление России на Харьков.

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