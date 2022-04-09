Пентагон видит признаки того, что Россия собирается набрать "более 60 000 военнослужащих" из числа новобранцев и мобилизовать резервистов для усиления сил вторжения в Украину.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства обороны США.

Чиновник предупредил, что еще неизвестно, насколько успешно Россия сможет достичь этой цели, насколько хорошо будут обучены эти силы или куда они будут направлены. Чиновник также сказал, что США не видели "свежих полностью обученных и полностью вооруженных подкреплений", готовых пополнить истощенные тактические группы российских батальонов.

Что касается возможностей, России в настоящее время они ниже 85% от предполагаемой боевой мощи, которую Москва накопила до вторжения в Украину в феврале, заявил представитель Министерства обороны США.

"Из оценочной доступной боевой мощи, которая была у РФ в распоряжении до вторжения, которую она выставила против Украины, осталось от 80 до 85%", - сказал чиновник.

При этом он не назвал конкретной численности российских военнослужащих, которые были убиты в ходе украинской операции.

США также считают, что российские военные не решили "свои проблемы с логистикой и обеспечением", в том числе те, которые существовали за пределами Украины.

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