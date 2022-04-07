В Украине стартовала третья волна всеобщей мобилизации, во время которой в ВСУ будут призывать резервистов, окончивших военные кафедры.

Во время третьей волны мобилизации призыва подлежат граждане, принадлежащие к мобилизационному резерву, - то есть окончившие военные кафедры вузов как офицеры запаса, а также те, кого не призвали во время предыдущих мобилизационных волн.

В четвертую волну призовут всех граждан страны, не имеющих ограничений по возрасту и состоянию здоровья.

Ранее "Страна" сообщала, что на Закарпатье IТ-специалистов освобождают от мобилизации.

"Мы создаем на Закарпатье национальный IТ-кластер: освобождаем от военной службы всех айтишников для защиты экономики Украины", - объяснил это решение глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

Также мы подробно рассказывали, как уже второй месяц в "ДНР" и "ЛНР" продолжается мобилизация, которую "главы республик" Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили с 19 февраля - то есть за пять дней до начала российского вторжения в Украину.

Кроме того, мы писали об отмене весеннего призыва на срочную службу из-за всеобщей мобилизации.