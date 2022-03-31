На Закарпатье IТ-специалистов освобождают от мобилизации.

Об этом сообщил в Facebook глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

"Мы создаем на Закарпатье национальный IТ-кластер: освобождаем от военной службы всех айтишников для защиты экономики Украины. Закарпатье становится национальным хабом для всего украинского бизнеса, развивающего украинскую экономику. Бизнес, который переместится и будет работать в Закарпатье, будет защищен", - сказал Микита.

Ранее мы подробно рассказывали, как мобилизуют переселенцев на Западной Украине.

Также "Страна" сообщала, что в Украине больше не будут выдавать повестки в армию на блокпостах.

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

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О последних событиях на фронте и происходящем вокруг переговоров Украины и РФ в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.