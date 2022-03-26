Повесток на блокпостах больше выдавать не будут, поскольку призывать в армию таким образом незаконно.

Об этом сообщил спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, если вам выдали повестку на блокпосте - можно смело жаловаться в полицию.

"Сейчас мобилизация таким образом больше не проходит, хотя действительно имела место быть в начале войны", – пояснил Братчук.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как мобилизуют переселенцев на Западной Украине.

Также мы писали о том, как мужчины пытаются уехать из Украины во время войны.

Война в Украине продолжается уже второй месяц. "Страна" следит за тем, что происходит на фронте и в городах, в обновляемом материале.

Вторжение РФ в Украину началось 24 февраля. Мы подробно рассказывали, что происходило в Украине 24 марта, на 29-й день войны. В Европе проходили саммиты НАТО, "Большой семерки" и Евросоюза. В Харьковской области продолжились бои за Изюм, в Черниговской области россияне пытались штурмовать город Славутич, крупным успехом ВСУ стал ракетный удар по Бердянскому порту. Украина сообщила, что из строя был выведен большой десантный корабль РФ.

Также "Страна" разбиралась, что произошло за месяц войны в Украине и когда она может закончиться.

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как в дальнейшем могут развиваться события в Украине.