Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины заявляет, что в России с 1 апреля начнется скрытая мобилизация.

Об этом сообщает в Facebook.

Скрытая мобилизация по всей территории РФ начнется по программе "БАРС-2021".

Ее будут проводить одновременно с плановым призывом на срочную службу, для прикрытием большого количества мобилизованных, прибывающих в военкоматы, утверждает ГУР.

Отметим, в России ранее отрицали планы проводить мобилизацию. 25 марта глава конституционного комитета Совета Федерации РФ Андрей Клишас заявлял, что власти не планируют объявлять мобилизацию и запрещать мужчинам выезд из страны.

Напомним, еще в начале марта в Генштабе заявили, что РФ продолжает скрытую мобилизацию под видом учений для пополнения своих войск в Украине.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже тридцать третий день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте и международной арене 27 марта - на тридцать второй день войны в Украине.

Карту вторжения, главные новости, фото и видеоматериалы смотрите в Телеграм-канале "Политика Страны".

Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.

О том, что и зачем сказал президент США Джо Байден об Украине и России в своей речи в Варшаве 26 марта, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.