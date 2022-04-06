Если водителя задержат за рулем в состоянии алкогольного опьянения, его автомобиль передадут в территориальную оборону.

О таком приказе по Кривому Рогу сообщил начальник военной администрации города Александр Вилкул.

"Подписан приказ - кто будет задержан за рулем в состоянии алкогольного опьянения, тот будет отвечать по закону, а его машина сразу уйдет в батальоны территориальной обороны. И прошу на меня не обижаться", - написал в своем Facebook Вилкул.

Кроме этого, он сообщил, что Ситуация в Кривом Роге и Криворожском регионе под контролем ВСУ и Военной администрации.

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