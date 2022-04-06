В Кривом Роге автомобили пьяных водителей будут передавать в территориальную оборону
Если водителя задержат за рулем в состоянии алкогольного опьянения, его автомобиль передадут в территориальную оборону.
О таком приказе по Кривому Рогу сообщил начальник военной администрации города Александр Вилкул.
"Подписан приказ - кто будет задержан за рулем в состоянии алкогольного опьянения, тот будет отвечать по закону, а его машина сразу уйдет в батальоны территориальной обороны. И прошу на меня не обижаться", - написал в своем Facebook Вилкул.
Кроме этого, он сообщил, что Ситуация в Кривом Роге и Криворожском регионе под контролем ВСУ и Военной администрации.
Ранее мы писали, что вчера ночью российские реактивные системы залпового огня (РСЗО) обстреляли Нововоронцовку и Марьянское (населённые пункты к юго-востоку от Кривого Рога на границе Николаевской и Херсонской областей).
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