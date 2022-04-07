Призыв на срочную службу в украинскую армию в апреле-июне 2022 года проводиться не будет из-за всеобщей мобилизации.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины.

"По информации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, в 2022 году не будет проводиться весенний призыв на срочную военную службу в Вооруженные Силы и другие военные формирования", – говорится в сообщении.

При этом уточняется, что "во время проведения в Украине всеобщей мобилизации комплектование вакантных должностей в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях осуществляется за счет поступления военнообязанных и резервистов. Таким образом, потребности в проведении очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу в апреле-июне 2022 года нет".

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