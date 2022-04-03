На Закарпатье задержан житель области, организовавший преступную схему продажи фальшивых документов.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины на своем официальном сайте.

"В рамках открытого уголовного производства установлено, что преступник производил справки военно-врачебной комиссии о непригодности к прохождению военной службы без фактического прохождения лицом необходимых обследований. За свои услуги злоумышленник правил по 20 тысяч евро с каждого клиента. Следственные действия продолжаются", - сказано в заявлении.

По данным следствия, злоумышленник специализировался на изготовлении документов, с помощью которых военнообязанные мужчины пытались выехать за границу во время военного положения. Организатора схемы разоблачили совместными усилиями Госпогранслужбы, СБУ и Нацполиции при процессуальном руководстве Закарпатской областной прокуратуры.

Напомним, ранее, 30 марта, в Верховную Раду предложили ввести уголовную ответственность за незаконный выезд за границу во время войны для целого списка граждан.

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