Правительство Украины внесло изменения в Правила пересечения государственной границы для граждан Украины во время войны. Об этом сообщает государственная пограничная служба на Facebook.

Так, несмотря на то, что мужчинам от 18 до 60 лет нельзя выезжать из Украины во время военного положения, есть исключения для людей с инвалидностью. Можно беспрепятственно выезжать из Украины при наличии таких документов:

Справки к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией (форма первичной учетной документации № 157-1/о) или удостоверение, подтверждающее соответствующий статус

Пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с Законами Украины “О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью"

"О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью", у которых указана группа и причина инвалидности, или справки для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

Скриншот: Facebook/Державна прикордонна служба України

Напомним, что начальник Львовской таможни Даниил Меньшиков еще 24 февраля, в первый день войны, сообщил, что мужчин возрастом от 18 до 60 лет не будут выпускать за пределы Украины.

Некоторые пытались обойти запрет. Так, часть украинцев, скрываясь от призыва, прорываются через западную границу в ЕС за взятки. Такса для военнобязанных мужчин, по данным наших источников во львовской СБУ, колеблется от 3 до 7 тысяч долларов.

После таких случаев стало известно, что в Украине могут ввести уголовную ответственность за незаконный выезд за границу во время войны для целого списка граждан. Прежде всего - военнообязанных.