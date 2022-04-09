Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем утреннем сообщении в Telegram-канале рассказал о ситуации в области. Так, за сутки россияне нанесли около 50 ударов - пострадала инфраструктура районов Харькова. Кроме того, шел интенсивный обстрел Дергачей, в результате которого повреждены здания больницы, амбулатории, жилые дома. Пострадавших нет,

Также Синегубов рассказал, что российские войска пытаются обойти позиции украинской армии около Изюма и концентрированно направить свои войска в Донецкую и Луганскую области.

Отметим, что в интервью CNN начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов рассказал, что оккупанты перегруппировываются и планируют продвигаться в направлении Харькова.

По его словам, российские войска перегруппировываются в город Изюм из Белгорода и получают дополнительные войска в Белгороде, чтобы восполнить свои потери в Украине. Они постараются взять Мариуполь и только после этого могут попытаться идти на Харьков

Скриншот: Telegram/Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА

Война в Украине продолжается уже 45-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 9 апреля на военном и политическом фронте

"Страна" анализировала главные события 44-го дня войны.

На фронте продолжается относительное затишье, но все громче звучат прогнозы о большом сражении на Донбассе.

Большинство западных СМИ предсказывают в Украине долгую войну, которая может затянуться на годы.

В освобожденной Бородянке начали разбирать завалы, там находят тела погибших жителей.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 44-го дня войны