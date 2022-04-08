74% россиян поддерживают решение о вторжении в Украину (не поддерживают 17%). 89% опрошенных доверяют армии, скорее не доверяют армии - 8%.

Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

9 из 10 россиян считают, что в настоящее время против России ведется информационная война в связи с проведением "специальной военной операции". Не считают, что ведется информационная война лишь 4%, а 6% затруднились ответить.

61% видели материалы, демонстрирующие действия России в Украине в негативном ключе, 41% считают их скорее лживыми.

Скриншот: ВЦИОМ

Ранее мы писали, что три четверти украинцев поддерживают прямые переговоры между Зеленским и Путиным.

Война в Украине продолжается уже 44-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 8 апреля на военном и политическом фронте.

"Страна" анализировала главные события 43-го дня войны. Все громче начали звучать прогнозы о большом сражении на Донбассе, из региона массово уезжают люди. А представитель президента Турции Реджепа Эрдогана заявил, что не ожидает серьезного прорыва в переговорах между Москвой и Киевом в ближайшую неделю.

Также мы писали о том, как в Украине начал работать закон о труде в военное время.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, с какими проблемами сталкиваются украинские беженцы.