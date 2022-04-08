Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) предупреждает, что в связи с войной в Украине цены в мире на крупы и растительные масла достигают беспрецедентного уровня.

Об этом говорится в заявлении ФАО, обнародованном на сайте организации в пятницу, 8 апреля.

Мировые цены на продовольствие достигли "самого высокого уровня за всю историю" в марте, поскольку война в Украине "вызвала потрясения" на рынках зерна и растительного масла.

Индекс цен на продовольствие ФАО, который отслеживает месячные колебания международных цен на корзину основных продуктов питания, в феврале уже побил свой рекорд с момента его создания в 1990 году, а в марте был зарегистрирован дальнейший рост на 12,6% в месяц, говорится в сообщении организации.

Индекс цен на растительные масла вырос на 23,2% в результате роста котировок подсолнечного масла, ведущим мировым экспортером которого является Украина.

Значение индекса цен на зерновые в марте оказалось на 17,1% выше, чем в феврале, что было обусловлено значительным ростом цен на пшеницу и все фуражные зерновые из-за войны.

Напомним, война сильно бьет по продовольственному рынку, в частности, уже есть проблемы с овощами - запасов не хватает, цены растут. Главный вопрос сейчас - что будет в следующем сезоне. Уже есть прогнозы о значительном уменьшении урожая - картофеля будет меньше на 36%, лука на 46%, а баклажанов и вовсе на 71%."Страна" разбиралась, что происходит на плодоовощном рынке и что будет с овощами и ценами в новом сезоне.

Также мы приводили заявление Минфина об угрозе голода в мире из-за войны, так как 400 миллионов людей зависят от поставок украинского зерна.

Вместе с тем, посевная в Украине продолжается. Ранее министр аграрной политики Николай Сольский в комментарии "Стране" рассказал подробности о ней.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 44-й день. За ситуацией на военном и политической фронте мы следим в обновляемом материале.

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