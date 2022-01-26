В прошлом году цены на подсолнечное масло, на которое Кабмин ввел госрегулирование в конце 2021-го, выросли на 85%. При этом специалисты прогнозируют его подорожание и в этом году.

Об этом сообщают эксперты Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

Заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка ИАЭ Инна Сало заявила, что в 2021 году стоимость выросла на 85%, достигнув в начале января 2022 года отметки в 61,5 грн/литр.

"И ожидается ее дальнейшее подорожание у августу 2022 года примерно на 20% - до 75 грн/л", - сказала эксперт.

Вместе с тем, подорожали и крупы. Гречневая в начале января 2022 по сравнению с аналогичным периодом 2021-го года подорожала на 27,6 % - до 47,77 грн/кг, ячневая - к 15,80 грн/кг (+21,7 %), пшенная - до 18,42 грн /кг (+5,2 %). Эта тенденция будет сохраняться и в дальнейшем, говорят эксперты. Потребительская цена на гречневую крупу может вырасти на 15-20 % и превысить 65 грн/кг, на ячневую - на 10-12 % (18 грн/кг), на пшенную - на 10-15 % (20 грн/кг).

Эксперт заявила, что удорожание продуктов питания вызвано отменой тарифных льгот в январе 2021 года, что "привело к росту тарифов на электроэнергию в прошлом году на 36,6%, водоснабжения (+10,9%), водоотвода (+17,3%)". На рост цен на продукты повлиял также рост платы за аренду помещений, уровня заработной платы работников и транспортных расходов.

Ранее мы писали, как в прошлом году подорожали украинские овощи.

Также сообщали, как изменились за год цены на борщевой набор.