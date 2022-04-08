За время войны в Чернигове от военных действий погибли около 700 горожан. Кроме того, есть пропавшие без вести. Об этом сообщил городской голова Владислав Атрошенко на пресс конференции.

По словам Атрошенко, это число включает как гражданских, так и военных. Он добавил, что среди погибших 70 тел - неопознанные. Остальные имена известны.

40 человек считают пропавшими без вести, но фактически их можно считать погибшими, потому что их видели возле зданий и автомобилей, уничтоженных обстрелами со стороны россиян, уточнил городской голова Чернигова.

В городе осталось около 80-95 тысяч человек. До войны население составляло 285-290 тысяч человек.

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