Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что война в Украине не закончится в ближайшие недели. Он прогнозирует "очень тяжелую ситуацию" на Донбассе.

Об этом Макрон сказал в эфире радиостанции RTL.

"Этот конфликт, к сожалению, не завершится в ближайшее время. Я думаю, что мы увидим очень тяжелую ситуацию на Донбассе в ближайшие дни и недели. Поэтому мы делаем все вместе с Турцией и Грецией и ООН для организации гуманитарных операций в городах Мариуполь и Днепр", - заявил Макрон.

Напомним, ранее Макрон заявил, что Франция станет гарантом безопасности Украины.

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Война в Украине продолжается уже 44-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 8 апреля на военном и политическом фронте.

"Страна" анализировала главные события 43-го дня войны. Все громче начали звучать прогнозы о большом сражении на Донбассе, из региона массово уезжают люди. А представитель президента Турции Реджепа Эрдогана заявил, что не ожидает серьезного прорыва в переговорах между Москвой и Киевом в ближайшую неделю.

Также мы писали о том, как в Украине начал работать закон о труде в военное время.

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