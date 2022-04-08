Лидер Франции Эммануэль Макрон заявил, что возглавляемая им страна станет гарантом безопасности Украины. По его словам, в Украине "в какой-то момент" наступит прекращение огня и придется строить мир.

Об этом французский президент в интервью изданию Le Parisien.

"Это невозможно сделать без гаранта, и Франция призвана быть одним из таких гарантов", - сказал Макрон.

Также президент Франции считает, что нужно продолжать переговоры с Владимиром Путиным. По словам Макрона, он готов и дальше поддерживать контакты с президентом РФ по Украине.

Напомним, Зеленский ранее назвал семь стран, готовых стать гарантами безопасности для Украины. Среди них Соединенные Штаты, Великобритания, Турция, Польша, Германия, Франция, Израиль.

Вместе с тем источники CNN сообщали, что США вряд ли даст Украине гарантии безопасности, о которых просит Киев.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 44-й день. Мы рассказывали о ситуации, которая складывалась вчера в Харькове, Сумах, на Донбассе и в других регионах.

"Страна" анализировала главные события 43-го дня войны. Все громче начали звучать прогнозы о большом сражении на Донбассе, из региона массово уезжают люди. А представитель президента Турции Реджепа Эрдогана заявил, что не ожидает серьезного прорыва в переговорах между Москвой и Киевом в ближайшую неделю.

Также мы писали о том, как в Украине начал работать закон о труде в военное время.

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