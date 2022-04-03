Владимир Зеленский говорит, что США пока не согласились предоставить гарантии безопасности в том виде, о котором просил Киев.

"Я бы хотел поблагодарить Соединенные Штаты и администрацию президента Байдена за поддержку со стороны обеих партий, за все, что они делают для нас. Но тем не менее Соединенные Штаты не предоставили нам гарантии безопасности. Это надо понимать", - сказал в воскресенье Зеленский в интервью телеканалу CBS.

"Пока мы не получили их ни от кого", - добавил президент Украины.

Напомним, что гарантии безопасности для Украины, по версии члена украинской переговорной делегации Михаила Подоляка, должны быть более строгим аналогом 5-й статьи НАТО, согласно которой если на страну-член НАТО нападают, весь остальной Альянс должен ее защитить.

В качестве гарантов рассматриваются сильные с военной точки зрения страны, у которых есть ядерное оружие - Великобритания, США, Франция. Но, по словам Подоляка, к договору может присоединиться больше стран.

Так, глава МИД ФРГ заявила о готовности Германии предоставить гарантии безопасности Украине.