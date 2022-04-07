Страны, которые могут быть потенциальными гарантами безопасности, еще не предоставляли своего видения по этому вопросу.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге по итогам встреч в штаб-квартире НАТО в рамках заседания глав МИД стран-членов Альянса.

Кулеба сказал, что на министерской встрече НАТО он не поднимал вопрос гарантий безопасности для Украины, но говорил о них с отдельными коллегами-министрами на двустороннем уровне.

Напомним, Зеленский назвал семь стран, готовых стать гарантами безопасности для Украины.

Война в Украине продолжается уже 43-й день. Мы следим за ситуацией в Харькове, Сумах, на Донбассе и в других регионах в обновляемом материале.

"Страна" анализировала главные события 6 апреля на полях сражений и дипломатических фронтах. На фронте было относительное затишье. Продолжалось накопление российских сил для броска на Донбасс со стороны Харьковской области. США ввели новые санкции против России, о санкциях в отношении "Сбербанка" объявил Лондон.

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