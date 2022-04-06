Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия обсуждает с Украиной гарантии безопасности, но информация о них конфиденциальна, конкретных договоренностей пока нет.

Об этом сообщает Tagesschau.

Напомним, ранее Кулеба сказал, что Украина ведет переговоры по гарантиям безопасности с США, Британией, Германией, Францией и Турцией.

Мы писали, что Зеленский объявил, что Турция готова стать гарантом безопасности для Украины.

Также сообщалось, что Италия готова стать гарантом нейтрального статуса Украины.

В то же время СМИ сообщили, что США вряд ли даст Украине гарантии безопасности, о которых просит Киев.

Война в Украине продолжается уже 42-й день. Мы следим за ситуацией на фронте и в городах в обновляемом материале.

"Страна" анализировала основные события 41-го дня войны. На фронте не прекращались бои местного значения. Противник усиливал группировку на юге и немного продвинулся в Харьковской области. В НАТО заявили, что Россия после перегруппировки сосредоточит удар на востоке и юге Украины. Арестович анонсировал, что активная фаза войны должна закончиться к середине апреля.

Также мы писали о том, что в Европе раскрыли содержимое нового пакета санкций против России.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте, санкциях и сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.