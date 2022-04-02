Италия, согласно плану Киева, который был представлен на переговорах в Стамбуле, готова стать одним из гарантов нейтрального статуса Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, передает "Интерфакс-Украина".

"Основным приоритетом для нас является продолжение переговорного процесса. Действия, предпринятые со стороны Турции, высоко оцениваются. Результаты переговоров будут анализироваться. Италия готова выступить гарантом нейтрального статуса Украины", - сказал итальянский министр на пресс-конференции во время официального визита в Азербайджан.

Напомним, что ранее Зеленский объявил, что Турция готова стать гарантом безопасности для Украины.

В то же время СМИ написали, что США вряд ли даст Украине гарантии безопасности, о которых просит Киев.

Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.

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О подготовке к битве за Донбасс и проблеме с гарантиями для Украины рассказывала в своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева.