Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров решил максимально широко трактовать тему "гарантий безопасности", о которых говорит Украина.

Он заявил, что Москва выступает за то, чтобы гарантии безопасности были предоставлены не только Украине, но и России, и европейским странам.

"Мы за то, чтобы гарантии безопасности были предоставлены и Украине, и всем европейским странам, и России в соответствии с теми документами, которые многие годы принимались в рамках ОБСЕ и которые провозгласили принцип о том, что никакая страна не будет укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Вот здесь все корни проблемы - когда запад просто игнорировал свои обязательства и создавал из России прямую военную и идеологическую угрозу, потакая неонацистскими тенденциями и практикой", - сказал Лавров.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский видит два этапа договоренностей с Москвой. Первый - решить вопрос по гарантиям безопасности Украины. Второй - обсуждение статуса Крыма и Донбасса.

Напомним, война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги вчерашнего дня. РФ продолжила частичный отвод войск от Киева и одновременно усиление группы войск на Донбассе, где их наступление продолжается. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что войск РФ под Киевом остается ровно столько, чтобы удерживать занятые рубежи в Буче и Гостомеле.

Кроме того, "Страна" анализировала, что означает активность Рамзана Кадырова по Украине и почему он критикует Кремль за переговоры.

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О последних событиях на фронте, ситуации под Киевом и на Донбассе в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.