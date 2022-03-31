Президент Владимир Зеленский после беседы с Эрдоганом заявил, что Турция готова стать гарантом безопасности для Украины.

Об этом Зеленский написал в Twitter в четверг, 31 марта.

"Согласовали дальнейшие шаги по достижению мира. Благодарен за готовность Турции стать гарантом безопасности для Украины", - говорится в сообщении Зеленского.

Напомним, что Эрдоган обсудил с Зеленским переговоры Украины и России и предложил организовать встречу с Путиным.

Также мы писали, что Эрдоган настаивает, что Турция не намерена присоединяться к санкциям против России.

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

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