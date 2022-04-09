Украинский сухогруз "Апачи" был обстрелян российским военным кораблём в Азовском море.

Об этом заявляет Минобороны России.

Как утверждают в Москве, вечером 8 апреля сухогруз в темное время суток "попытался прорваться в блокированный с моря силами Черноморского флота морской порт Мариуполя для эвакуации "Азова".

"Сухогруз "Апачи" под мальтийским флагом в 30 км юго-восточнее Мариуполя резко изменил курс следования и попытался прорваться в блокированный порт Мариуполь. Для блокирования нарушителя был открыт огонь на поражение. В результате прямого попадания на судне произошло возгорание, потушенное силами экипажа. После досмотра судно конвоируется в порт Ейск", - заявил представитель Минобороны России Конашенков.

В Минобороны РФ добавили, что во время движения к порту Мариуполь украинское судно вело радиообмен, а при этом на берегу наблюдались сигнальные костры.

Украинская сторона пока не отреагировала на данный инцидент.

Напомним, по словам Владимира Зеленского, военная деоккупация Мариуполя сейчас очень сложна.

Ранее мы писали, что морской пехотинец рассказал CNN о сложностях обороны Мариуполя без воды и еды.

Война в Украине продолжается уже 45-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 9 апреля на военном и политическом фронте

"Страна" анализировала главные события 44-го дня войны.

На фронте продолжается относительное затишье, но все громче звучат прогнозы о большом сражении на Донбассе.

Большинство западных СМИ предсказывают в Украине долгую войну, которая может затянуться на годы.

В освобожденной Бородянке начали разбирать завалы, там находят тела погибших жителей.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 44-го дня войны