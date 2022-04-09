В пятницу, 8 апреля, стало известно о гибели сооснователя сети пиццерий Pizza Veterano Рафаэля Агаева. Воин защищал Мариуполь. Об этом рассказал его друг и соучредитель сети Леонид Остальцев.

"Ты научил меня готовить пиццу, после чего моя жизнь изменилась. Потом ты пошел на войну в 2014 году, потому что ты красавчик и не мог иначе. Когда ты вернулся – мы вместе пошли вспоминать, не забыли ли мы как готовить пиццу после возвращения с фронта и очень удивились, когда "не забыли", - написал он.

Также Остальцев уточнил, что Агаев погиб в Мариуполе, выполняя боевое задание по обороне города в составе своего подразделения морской пехоты Украины.

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