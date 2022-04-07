У Вооруженных сил Украины в Мариуполе критическая ситуация с водой, продуктами и лекарствами.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на украинского военного.

Журналисты поговорили с заместителем командира батальона морской пехоты в Мариуполе Сергеем Волыной. Он назвал ситуацию в городе "критической".

"Это гуманитарная катастрофа. Военные, которые вели здесь активные боевые действия, полностью окружены. Есть проблемы с водой, продуктами питания, медикаментами и общим снабжением. Очень сложная ситуация", - заявил Волына.

"Мы в окружении в Мариуполе уже более 40 дней. Противник превосходит нас численностью и по вооружению, по своей артиллерии, у него артиллерия морского базирования, танки, бронетехника и, конечно же, минометы. Нам тяжело", - признал украинский военный.

Между тем, как писала "Страна", в Мариуполе остаются около 160 тысяч мирных жителей.

Война в Украине продолжается уже 43-й день. Мы следим за ситуацией в Харькове, Сумах, на Донбассе и в других регионах в обновляемом материале.

"Страна" анализировала главные события 6 апреля на полях сражений и дипломатических фронтах. На фронте было относительное затишье. Продолжалось накопление российских сил для броска на Донбасс со стороны Харьковской области. США ввели новые санкции против России, о санкциях в отношении "Сбербанка" объявил Лондон.

Также мы писали о том, как война в Украине может повлиять на выборы во Франции.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 42-го дня войны и санкциях, которые Запад ввел против РФ.