В сети появилась информация о том, что якобы в Мариуполе в плен российским военным 4 марта сдался целый батальон морской пехоты вооруженных сил Украины.

Видео, где люди в форме ВСУ быстро и в разнобой идут с поднятыми руками опубликовали многие российские Telegram-каналы, в том числе и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Утверждалось, что это морпехи из 503-го отдельного батальона, которые якобы сдались противнику в Мариуполе - более 200 человек.

Спикер Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал журналистам эту информацию так: "от российских СМИ поступила информация, что якобы в Мариуполе сдался целый батальон морской пехоты ВСУ. Мы разберемся и все официально сообщим".

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