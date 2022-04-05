Суверенитет и возврат войск РФ на позиции до 24 февраля. Зеленский рассказал о своем видении победы Украины
Президент Владимир Зеленский рассказал, что в его понимании будет означать победу Украины в войне с Россией.
Об этом он заявил в интервью украинским журналистам, которое транслировалось в эфире единого телемарафона 5 апреля.
По мнению Зеленского, победа - это:
- не потерять суверенитет;
- не потерять сотни тысяч людей;
- "Крым - это украинская территория, может быть лишь отсрочка вопроса возвращения полуострова";
- "Донбасс - наша территория, ОРДЛО для Украины очень важны";
- возвращение России на позиции по состоянию на 23 февраля.
Отметим, также Зеленский заявил, что даже при условии подписания мирного соглашения Россия может снова напасть на Украину.
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