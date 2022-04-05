Зеленский озвучил свое видение победы в войне. Скриншот из трансляции телемарафона

Президент Владимир Зеленский рассказал, что в его понимании будет означать победу Украины в войне с Россией.

Об этом он заявил в интервью украинским журналистам, которое транслировалось в эфире единого телемарафона 5 апреля.

По мнению Зеленского, победа - это:

  • не потерять суверенитет;
  • не потерять сотни тысяч людей;
  • "Крым - это украинская территория, может быть лишь отсрочка вопроса возвращения полуострова";
  • "Донбасс - наша территория, ОРДЛО для Украины очень важны";
  • возвращение России на позиции по состоянию на 23 февраля.

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