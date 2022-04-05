Президент Владимир Зеленский рассказал, что в его понимании будет означать победу Украины в войне с Россией.

Об этом он заявил в интервью украинским журналистам, которое транслировалось в эфире единого телемарафона 5 апреля.

По мнению Зеленского, победа - это:

не потерять суверенитет;

не потерять сотни тысяч людей;

"Крым - это украинская территория, может быть лишь отсрочка вопроса возвращения полуострова";

"Донбасс - наша территория, ОРДЛО для Украины очень важны";

возвращение России на позиции по состоянию на 23 февраля.

Отметим, также Зеленский заявил, что даже при условии подписания мирного соглашения Россия может снова напасть на Украину.

Ранее в Белом доме заявили, что война в Украине может растянуться на месяцы или дольше.

Война в Украине продолжается уже 41-й день. Мы следим за ситуацией в Киеве, Харькове, Николаеве, Мариуполе и на Донбассе в обновляемом материале.

"Страна" анализировала основные события 40-го дня войны. Россия продолжила аккумулировать силы на востоке Украины, намереваясь начать крупное наступление на Донбассе. Война продолжилась и на политико-дипломатических фронтах. После публикации фото из Бучи в ЕС снова активизировался вопрос введения предельно жестких санкций против России. Что касается переговоров с РФ, Зеленский заявил, что Украина намерена продолжать в них участвовать.

Какие есть варианты соглашения о прекращении боевых действий России и Украины - в публикации "Где пройдет линия".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации в Венгрии, где на парламентских выборах победила партия Виктора Орбана - друга Путина и противника Зеленского.