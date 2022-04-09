Генштаб ВСУ опубликовал традиционную сводку с фронтов по состоянию на 18:00 субботы, 9 апреля.

Основные тезисы:

Россия продолжает готовиться к масштабному наступлению на Донбассе, где попытается полностью захватить Донецкую и Луганскую области.

Основные направления сосредоточения усилий противника - Мариуполь и наступление в районе Изюма.

Остается высокой вероятность диверсий на объектах транспортной инфраструктуры.

Продолжаются ракетные удары по гражданским объектам на всей территории Украины.

Продолжается частичная блокировка Харькова.

На Донецком направлении продолжаются штурмовые действия. Основные цели: захват населенных пунктов Рубежное, Попасная и Новобахмутовка. Продолжаются авиационные удары по населенным пунктам Угледар и Новоселовка Вторая. Противник пытается возобновить наступление в районах Новотошкивского, Степного и Марьинки.

В Херсонской области россияне пытаются удержать административную границу.

ВСУ оттесняют врага на отдельных направлениях.

В сводке обращает на себя внимание сообщение о концентрации российских войск на харьковском направлении.

"В целях скрытого передвижения оккупационных подразделений по территории Харьковской области враг осуществляет радиоэлектронное подавление сетей сотовой связи. С целью наращивания группировки войск из Белгородской области в район Шевченковского Харьковской области перемещено в две батальонные тактические группы противника", - сказано в тексте.

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