Генштаб ВСУ рассказал об основных событиях на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ опубликовал традиционную сводку с фронтов по состоянию на 18:00 субботы, 9 апреля.

Основные тезисы:

  • Россия продолжает готовиться к масштабному наступлению на Донбассе, где попытается полностью захватить Донецкую и Луганскую области.
  • Основные направления сосредоточения усилий противника - Мариуполь и наступление в районе Изюма.
  • Остается высокой вероятность диверсий на объектах транспортной инфраструктуры.
  • Продолжаются ракетные удары по гражданским объектам на всей территории Украины.
  • Продолжается частичная блокировка Харькова.
  • На Донецком направлении продолжаются штурмовые действия. Основные цели: захват населенных пунктов Рубежное, Попасная и Новобахмутовка. Продолжаются авиационные удары по населенным пунктам Угледар и Новоселовка Вторая. Противник пытается возобновить наступление в районах Новотошкивского, Степного и Марьинки.
  • В Херсонской области россияне пытаются удержать административную границу.
  • ВСУ оттесняют врага на отдельных направлениях.

В сводке обращает на себя внимание сообщение о концентрации российских войск на харьковском направлении.

"В целях скрытого передвижения оккупационных подразделений по территории Харьковской области враг осуществляет радиоэлектронное подавление сетей сотовой связи. С целью наращивания группировки войск из Белгородской области в район Шевченковского Харьковской области перемещено в две батальонные тактические группы противника", - сказано в тексте.

Скриншот с фейсбук-страницы Генштаба ВСУ

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