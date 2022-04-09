Подготовка наступления на Донбассе и переброска войск на Харьков. Вечерняя сводка Генштаба ВСУ
Генштаб ВСУ опубликовал традиционную сводку с фронтов по состоянию на 18:00 субботы, 9 апреля.
Основные тезисы:
- Россия продолжает готовиться к масштабному наступлению на Донбассе, где попытается полностью захватить Донецкую и Луганскую области.
- Основные направления сосредоточения усилий противника - Мариуполь и наступление в районе Изюма.
- Остается высокой вероятность диверсий на объектах транспортной инфраструктуры.
- Продолжаются ракетные удары по гражданским объектам на всей территории Украины.
- Продолжается частичная блокировка Харькова.
- На Донецком направлении продолжаются штурмовые действия. Основные цели: захват населенных пунктов Рубежное, Попасная и Новобахмутовка. Продолжаются авиационные удары по населенным пунктам Угледар и Новоселовка Вторая. Противник пытается возобновить наступление в районах Новотошкивского, Степного и Марьинки.
- В Херсонской области россияне пытаются удержать административную границу.
- ВСУ оттесняют врага на отдельных направлениях.
В сводке обращает на себя внимание сообщение о концентрации российских войск на харьковском направлении.
"В целях скрытого передвижения оккупационных подразделений по территории Харьковской области враг осуществляет радиоэлектронное подавление сетей сотовой связи. С целью наращивания группировки войск из Белгородской области в район Шевченковского Харьковской области перемещено в две батальонные тактические группы противника", - сказано в тексте.
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