Число погибших в результате обстрела железнодорожного вокзала в Краматорске 8 апреля возросло до 52 человек, раненых – до 109. Среди погибших пятеро детей.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Также чиновник рассказал, что "утром россияне совершили еще одно военное преступление – убили целую семью в Авдеевке" из четырех человек.

"Обстрелы продолжаются по всей линии фронта – под вражеским огнем Очертинская, Марьинская, Авдеевская, Угледарская, Торецкая общины", - добавил Кириленко.

Война в Украине продолжается уже 44-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 8 апреля на военном и политическом фронте.

"Страна" анализировала главные события 43-го дня войны. Все громче начали звучать прогнозы о большом сражении на Донбассе, из региона массово уезжают люди. А представитель президента Турции Реджепа Эрдогана заявил, что не ожидает серьезного прорыва в переговорах между Москвой и Киевом в ближайшую неделю.

Также мы писали о том, как в Украине начал работать закон о труде в военное время.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, с какими проблемами сталкиваются украинские беженцы.