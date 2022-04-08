Число погибших в результате нанесенного врагом ракетного удара по вокзалу в Краматорске увеличилось до 50 человек. Среди погибших пять детей. Обновленные данные привел глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

В больницы были доставлены 98 человек - 16 детей, 46 женщин и 36 мужчин. Двенадцать из них скончались в больнице. 38 человек погибли прямо на вокзале.

Не исключено, что в ближайшие дни за медпомощью будут обращаться и другие пострадавшие.

Напомним, российская армия сегодня ударила по железнодорожному вокзалу в Краматорске ракетой "Точкой-У". Движение поездов по станции в Краматорске после удара в настоящее время остановлено.

Вместе с тем Минобороны РФ опровергает нанесение удара "Точкой У" по ж/д вокзалу в Краматорске.

Война в Украине продолжается уже 44-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 8 апреля на военном и политическом фронте.

"Страна" анализировала главные события 43-го дня войны. Все громче начали звучать прогнозы о большом сражении на Донбассе, из региона массово уезжают люди. А представитель президента Турции Реджепа Эрдогана заявил, что не ожидает серьезного прорыва в переговорах между Москвой и Киевом в ближайшую неделю.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, с какими проблемами сталкиваются украинские беженцы.