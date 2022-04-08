Министерство обороны России опровергает нанесение удара ракетой "Точка У" по вокзалу в Краматорске, о чем ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает ТАСС.

Российское оборонное ведомство утверждает, что "никаких огневых задач 8 апреля в городе Краматорск у российских вооруженных сил не было и не планировалось", а также уверяют, что ракеты "Точка У" якобы применяются только украинскими вооруженными силами.

Напомним, сегодня по железнодорожному вокзалу в Краматорске войска РФ нанесли удар двумя ракетами. Зеленский опубликовал видео обломков ракеты. На ней надпись - "за детей". В результате ракетного удара по вокзалу в Краматорске, по предварительным данным, погибли 27 человек, среди них двое детей.

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