Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о приближении ключевой "битвы за Донбасс", которая определит дальнейшей ход войны с Россией.

Об этом Ермак написал в Telegram.

"Битва за Донбасс сейчас будет ключевой в нашей отечественной войне. Мы уже выстояли в битвах за Киев, Харьков, Чернигов, Николаев, Сумы. Армия Украины удерживает Мариуполь. Однако дальнейший ход войны с Россией определит именно бой за Донбасс", - говорится в сообщении главы Офиса президента.

Напомним, армия России завершает перегруппировку войск для наступления на востоке Украины.

Ранее мы писали, что в одну из железнодорожных станций на востоке Украины вечером 6 апреля прилетели три ракеты. Повреждены здание вокзала, мост, колеи, локомотивы и вагоны – и пассажирские, и грузовые, есть пострадавшие.

Война в Украине продолжается уже 43-й день. Мы следим за ситуацией в Харькове, Сумах, на Донбассе и в других регионах в обновляемом материале.

"Страна" анализировала главные события 6 апреля на полях сражений и дипломатических фронтах. На фронте было относительное затишье. Продолжалось накопление российских сил для броска на Донбасс со стороны Харьковской области. США ввели новые санкции против России, о санкциях в отношении "Сбербанка" объявил Лондон.

Также мы писали о том, как война в Украине может повлиять на выборы во Франции.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 42-го дня войны и санкциях, которые Запад ввел против РФ.