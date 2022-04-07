Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал о ситуации в регионе по состоянию на утро четверга, 7 апреля. По его словам, за сутки враг нанес 48 ударов по Харькову из РСЗО, артиллерии и минометов.

Об этом Синегубов написал в своем Telegram-канале.

По его данным, в результате вчерашнего артиллерийского обстрела Балаклеи погибли три человека, многие дома разрушены.

Синегубов сообщил, что прошлой ночью россияне ударили ракетами по Лозовой, в результате пострадавших нет. Он также напомнил, что в Лозовой и Барвенково власти призвали население эвакуироваться, и рассказал, что уже удалось вывезти 15 тысяч человек.

По словам Синегубова, противник концентрируется на восточном направлении от Харькова.

"Мы знаем обо всех маневрах и скоплениях сил в Изюмском, Купянском направлениях, где россияне используют железную дорогу. Наши Вооруженные Силы всегда готовы к обороне и держат позиции", - добавил глава Харьковской ОГА.

Вместе с тем, он рассказал, что каждый день жители города могут получить бесплатно гуманитарную помощь в отделениях "Новой почты" и "Укрпочты", добавив, что волонтеры осуществляют и адресную доставку продуктов и необходимых товаров.

Напомним, ранее Минобороны сообщило, что Россия готовится захватить Харьков. После этого Терехов заявил, что паниковать рано, так как город вооружен и хорошо подготовлен к обороне. Кроме того, он обратился к харьковчанам и заявил, что необходимости в эвакуации из самого Харькова нет.

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