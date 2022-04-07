В Николаеве не работает железнодорожный вокзал, поскольку он пострадал в результате обстрелов. Об этом вечером 6 апреля во время прямого эфира в Facebook рассказал мэр города Александр Сенкевич.

У Сенкевича спросили, почему в городе не работает железнодорожный вокзал.

"Не работает, потому что его разбомбили", – ответил он, не уточнив, когда произошел удар.

Сенкевич сообщил, что эвакуироваться из Николаева можно на автобусах бесплатно, в частности, до железнодорожного вокзала Одессы и до Паланки.

Напомним, 5 апреля губернатор Ким опроверг фейки о большом количестве техники РФ под Николаевом и планах врага захватить город.

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"Страна" анализировала главные события 6 апреля на полях сражений и дипломатических фронтах. На фронте было относительное затишье. Продолжалось накопление российских сил для броска на Донбасс со стороны Харьковской области. США ввели новые санкции против России, о санкциях в отношении "Сбербанка" объявил Лондон.

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