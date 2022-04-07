По линии фронта около Николаева идут тяжелые бои, но в самом городе ситуация спокойная.

Об этом сказал николаевский губернатор Виталий Ким в эфире телемарафона.

Ким опроверг слухи о том, что Николаев могут окружить.

"По линии фронта идут тяжелые бои, по ситуации в городе за сегодня она спокойная. Обстрелов не было, хотя еще не вечер. Может они проверяют положение вещей и напряжение в городе, может они хотят прикрыть еще свои действия. Проверяют реакцию людей на любой вброс информации", - сказал Ким.

Война в Украине продолжается уже 42-й день. Мы следим за ситуацией на фронте и в городах в обновляемом материале.

"Страна" анализировала основные события 41-го дня войны. На фронте не прекращались бои местного значения. Противник усиливал группировку на юге и немного продвинулся в Харьковской области. В НАТО заявили, что Россия после перегруппировки сосредоточит удар на востоке и юге Украины. Арестович анонсировал, что активная фаза войны должна закончиться к середине апреля.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте, санкциях и сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.