В сети намеренно разгоняют панику среди жителей Николаева сообщениями о планах захватить город и старыми сообщениями губернатора региона.

Об этом заявил губернатор Николаевской области Виталий Ким.

По его словам, в сети разгоняют старое видео из его кабинета, где он говорит о большом количестве российской техники, выдавая его за актуальное видео. Кроме того, усугубить панические настроения местных жителей пытаются при помощи ложных сообщений о сотнях танков противника на подступах к городу.

На деле, по словам Кима, российской военной техники насчитывается несколько десятков. При этом на подступах к Николаеву позиций ВС РФ нет вовсе. Ким также опроверг новости о том, что Россия планирует захватить Николаев за три дня, что, по его мнению, не представляется возможным. В частности, потому что Украина контролирует все точки возможного захода техники.

Напомним, губернатор Николаевской области Виталий Ким опубликовал кадры обстрела в Николаеве, в результате которого погибли десять человек, включая ребенка. По данным Кима, ракета была запущена с территории Херсонской области, которая контролируется россиянами.

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