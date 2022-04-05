В оккупированном Мелитополе мужчинам посылают фейковые повестки в так называемую "народную милицию". Кроме того, россияне пробуют подключать в городе российский интернет.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация на своем официальном канале в Telegram.

Также сообщается, что в городе Пологи россияне захватили и заминировали внутреннюю территорию центральной районной больницы. Медицинскому персоналу и пациентам запретили возвращаться в заведение. В помещении больницы остались раненые российские военные.

Напомним, ранее, 4 апреля, сообщалось, что у российской армии не хватает ресурсов для лечения своих раненых.

Война в Украине продолжается уже 41-й день. Мы следим за ситуацией в Киеве, Харькове, Николаеве, Мариуполе и на Донбассе в обновляемом материале.

"Страна" анализировала основные события 40-го дня войны. Россия продолжила аккумулировать силы на востоке Украины, намереваясь начать крупное наступление на Донбассе. Война продолжилась и на политико-дипломатических фронтах. После публикации фото из Бучи в ЕС снова активизировался вопрос введения предельно жестких санкций против России. Что касается переговоров с РФ, Зеленский заявил, что Украина намерена продолжать в них участвовать.

Какие есть варианты соглашения о прекращении боевых действий России и Украины - в публикации "Где пройдет линия".

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