Губернатор Николаевской области Виталий Ким опубликовал кадры вчерашнего обстрела в Николаеве, в результате которого погибли десять человек, включая ребенка.

На кадрах видны убитые и раненые вблизи остановки общественного транспорта.

По данным Кима, ракета была запущена с территории Херсонской области, которая контролируется россиянами.

Напомним, вчера в Николаеве обстреляли детские сады, школы и Дом ребенка. Также в Николаеве вражеский снаряд поразил гинекологическое отделение горбольницы.

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