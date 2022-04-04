Губернатор Николаевской области Виталий Ким рассказал о погибших и раненых в результате обстрела Николаева утром 4 апреля. Так, по его словам, при обстрелах больниц погиб один ребенок.

Об этом он сообщил в своем видеообращении к жителям области:

"Сегодня у нас из-за обстрелов этих уродов в середине дня по больнице, по детской, погиб один ребенок", - заявил глава области.

Он добавил, что при обстреле остановки общественного транспорта и торговых рядов - 9 человек. Всего 61 раненый.

"Я понимаю военные объекты, промазали. Но это ж центр города, это детская больница. Редкие уроды", - рассказал губернатор.

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