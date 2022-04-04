В Николаеве от ракетных ударов российской армии погиб отец олимпийской чемпионки-2008 по фехтованию Елены Гладыр (Хомровой) Николай Хомровый.

Об этом сообщила Национальная федерация фехтования Украины.

Отец олимпийской чемпионки погиб в результате ракетного удара российских войск по Николаевской областной государственной администрации.

Напомним, 29 марта ​​российские военные запустили ракету в здание Николаевской ОГА.

Также "Страна" сообщала, что по состоянию на 2 апреля число погибших составило 36 человек.

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