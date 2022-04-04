В Николаеве российские оккупанты обстреляли гинекологическое отделение одной из городских больниц. В результате вражеского удара никто не пострадал.

Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич. Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева призвала горожан помочь заклеивать окна после бомбардировок больниц.

На опубликованном видео из пострадавшего здания видно, что взрывом выбиты окна в кабинетах больницы. Сотрудники учреждения ликвидируют последствия обстрела.

Наслідки вчорашніх обстрілів. Гінекологічне відділення однієї з лікарень #Миколаїв. На щастя, ні медики, ні пацієнти не постраждали. Коли вам кажуть про денацифікацію - згадуйте і це відео.#Ukraine #RussiaInvadedUkraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/XH4qmqjfir — Alex Senkevich (@senkevich_alex) April 4, 2022

Напомним, в результате обстрелов Очакова и Николаева 3 апреля погибли 8 человек, более 30 - получили ранения. Также мы сообщали, что выпущенные по Одессе вражеские ракеты не попали в цель, а утром 4 апреля Николаев вновь оказался под обстрелом.

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