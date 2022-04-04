В результате вчерашних обстрелов Очакова и Николаева погибли 8 человек. Еще 34 - получили ранения. Офис генерального прокурора Украины начал расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в Фейсбуке.

По данным следствия, в воскресенье, 3 апреля, вооруженные силы России атаковали Очаков и Николаев. В результате обстрелов повреждены жилые дома, транспортные средства, объекты гражданской инфраструктуры.

В результате обстрелов погибли 7 жителей Очакова, еще 20 получили ранения. В Николаеве погиб один человек, еще 14 - ранены, среди них - ребенок.

Война в Украине продолжается уже 40-й день. Мы следим в обновляемом материале за обстановкой на фронте и в городах, а также на переговорах.

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