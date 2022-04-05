Мэр Харькова Игорь Терехов отреагировал на сообщение Минобороны о том, что российские войска могут попытаться взять штурмом город. Он говорит, что паниковать рано, так как город вооружен и хорошо подготовлен к обороне.

Об этом он сказал в видеообращении.

"Харьков 24 февраля и Харьков 5 апреля - это два разных города с точки зрения обороноспособности. Харьков - хорошо вооруженный и хорошо подготовленный к обороне город. Понимаю ваше волнение, возникшее после сообщений в СМИ о возможном захвате Харькова! Но паника - это то, чего пытается от нас добиться наш враг. Армия сильна и на защите города", - заявил Терехов.

Он также привел заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, который говорил, что Харьков для РФ - задача неразрешимая.

Кроме того, Терехов добавил, что российские войска готовились взять Украину за три дня. "За это время войска РФ отступили от Киева, Житомира, Сум и Чернигова. Наши войска освободили много населенных пунктов Украины", - сказал мэр Харькова.

Напомним, ранее губернатор Харьковской области Олег Синегубов заявил, что Вооруженные Силы Украины удерживают позиции в Харькове и готовы к любому развитию событий.

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