Мэр Харькова, где сегодня под ракетный обстрел попал парк Горького, Игорь Терехов в комментарии "Стране" рассказал, что с понедельника в городе начнут высадку цветов и укрытие городских памятников на случай обстрелов.

"Если температура позволит, будут красивые клумбы. Такой вот сюрреализм: с одной стороны летят ракеты, а с другой мы высаживаем цветы. Более того, я попросил весь бизнес потихоньку начинать работать. У нас уже открываются кофейни и небольшие кафешки. В городе прибираются, закрыли уже два памятника, сейчас закрываем третий - казаку Харько, это основатель Харькова. Я хочу, чтобы город жил", - рассказал Терехов.



По словам Терехова, горожане активно помогают властям укрывать памятки архитектуры, чтобы уберечь их от разрушения в случае обстрела.

"Вчера приехал к памятнику и к нам присоединилась обычная семья, которая ехала с Северной Салтовки. Они остановились, вышли из машины, взяли лопаты, песок, мешки и начали нам помогать - представляете, как круто. А ведь никто их не просил. Сейчас мы укрыли памятник Тарасу Шевченко, памятник Независимости, памятник козаку Харько потом укроем. Люди очень позитивно относятся к этой нашей работе, что мы укрываем памятники, потому что это важно", - резюмировал Терехов.

Так сейчас выглядит памятник Кобзарю в Харькове

По словам Игоря Терехова, в городе несмотря на постоянные обстрелы постоянно проходят культурные мероприятия.

"Проводим концерты на станциях метро, развлекаем детей. Людям нужно отвлекаться. Мы должны поддерживать нашу культуру, своих артистов и музыкантов - им большое спасибо за то, что они находят в себе мужество и отвлекают людей от их мыслей о войне", - сказал Терехов.

Также Терехов подтвердил, что город списывает харьковчанам все коммунальные услуги с начала войны и до нашей победы.

"Это отопление, горячая и холодная вода, уборка территории и так далее. Пусть эти деньги люди потратят лучше на питание и медикаменты. Для Харькова это большие суммы, но мы это решим", - сообщил "Стране" мэр Харькова.

Еще Терехов рассказал подробности об обстреле парка имени Горького.

"Оккупанты продолжают обстреливать Харьков. Сегодня около 11 утра снаряд попал в известный парк им. Горького и повредил несколько аттракционов. Также ранило нашего работника "Зеленстроя", который убирал территорию и высаживал цветы, теперь он в больнице. Сейчас в парке убирают коммунальные службы", - сказал Терехов.

Мэр Харькова сообщил, что в парк Горького прилетело 14 ракет.

"Чем им помешал парк? Это что, военный объект? Также на сегодняшний день в городе разрушено порядка 1300 жилых домов. Разрушены объекты, в которых студенты учились и занимались спортом, про жилые дома говорить уже не приходится. Тяжелые обстрелы сегодня были по жилым домам Шевченковского района и по центральной части города. Ситуация все такая же, как и раньше, ничего не меняется", — сообщил Терехов.

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